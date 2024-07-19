Çin yeni Dünya gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

Çin, 19 Temmuz'da Shanxi'deki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Gaofen-11 05 Dünya gözlem uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Long March-4B roketiyle fırlatılan uydu, arazi araştırmaları, şehir planlaması ve afet yardımı gibi alanlarda kullanılacak.

Çin yeni Dünya gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

, kuzey Çin'in Shanxi Eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi.

Gaofen-11 05 uydusu Pekin saatiyle 11:03'te Long March-4B taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Uydu arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, ürün rekoltesi tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak. Fırlatma Long March taşıyıcı roket serisinin 528. uçuş görevi oldu.

Gaofen-11 05 uydusunu taşıyan bir Long March-4B taşıyıcı roketi 19 Temmuz 2024 tarihinde Çin'in kuzeyindeki Shanxi Eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezinden havalandı

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