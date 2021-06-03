Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 17:40

Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

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Xinhua ajansının haberine göre, "Fıngyun 4B" adı verilen uydu, Long March-3B roketi ile Çin’in Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatılışın ardından uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

HAVA TAHMİN VE ANALİZİNDE KULLANILACAK

Yeni nesil uydu, hava tahmini, analizi, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.

Uydunun faaliyetleri Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yürütülecek.

Fıngyun 4B, Aralık 2016'da fırlatılan Fıngyun 4A uydusu ile meteorolojik gözlem ağı oluşturacak.

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