Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü uzaya gönderdi.

Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı
Starlink uyduları Persoid meteor yağmuru esnasında görüntülendi

Starlink uyduları Persoid meteor yağmuru esnasında görüntülendi

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Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı - 1

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun kadastro, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini, çevre yönetimi ile afet izleme ve önleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.

Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı - 2

ADI ÇİNCE'DE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK ANLAMINA GELİYOR

, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti.

Adı Çince'de "yüksek çözünürlük" anlamına gelen Gaofın uydularından halen 33'ü aktif halde bulunuyor.

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