Çin, yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.



Uydunun kadastro, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini, çevre yönetimi ile afet izleme ve önleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.



ADI ÇİNCE'DE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK ANLAMINA GELİYOR Çin, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti.



Adı Çince'de "yüksek çözünürlük" anlamına gelen Gaofın uydularından halen 33'ü aktif halde bulunuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin