Çin yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 08:01

Çin yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Dünya'ya 755 kilometre mesafede Güneş eş zamanlı yörüngeye konumlanacak uydu, Gaofın-3 uydusu ile kara-deniz radarı uydu takımı oluşturacak.

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini arttırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

, Gaofın uydularını ilk kez yerküreyi uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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