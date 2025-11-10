Çin, yörüngeye ulaşamadı: Ceres-1 roketi başarısız oldu

Çin'in Ceres-1 roketinin fıratılma misyonunun başarısız olduğu duyuruldu.

Çinli özel uzay şirketi Galactic Energy tarafından fırlatılan roketin görevinde bir arıza meydana geldiği belirtildi. Şirket, roketin taşıdığı yükün yörüngeye ulaşamadığını duyurdu.

Galactic Energy, roketin yerel saatle 12.02’de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldığını ancak dördüncü aşama uçuşu sırasında motorların durduğunu açıkladı.

Şirket, arızanın kesin nedeninin araştırılmaya devam ettiğini de belirtti.

LİCİEN-1 BAŞARILI OLDU

Pekin dün, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle iki teknoloji test uydusunu uzaya göndermişti. Xinhua haber ajansının aktardığına göre, teknoloji test uyduları Çutien 2A ve 2B, "Licien-1 Y9" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen dokuzuncu başarılı taşıma görevi oldu.