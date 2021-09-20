Çin'de 14 yaş altına TikTok sınırlaması

Çin'de alınan yeni karara göre, video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.

Uygulamaya göre, 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika zaman geçirebilecek. Çocuklar uygulamaya 6.00 ile 22.00 saatleri arasında erişebilecek.

Kurallar, gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak.

Bu yüzden, Douyin'in sahibi ByteDance şirketi, ebeveynlerin çocuklarına gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamaları konusunda yardımcı olmalarını istedi.

Çin'de bir süre önce de çevrim içi oyunlara süre sınırı getirilmişti.