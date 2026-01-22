Çin’de “aşk simülasyonu” krizi: Erkekler, oyunu bırakmaları için eşlerine para teklif ediyor

Çin’de bazı erkekler, eşlerinin büyük ilgi gören flört simülasyonu “Love and Deepspace” oyununu bırakması için çareyi para teklif etmekte buldu.



Mobil platformda ücretsiz oynanabilen Love and Deepspace, romantik görsel roman ile aksiyon-RPG öğelerini birleştiriyor. Oyuncular, özelleştirilebilir bir “Deepspace Hunter” karakteriyle, Xavier, Zayne, Rafayel, Caleb ve Sylus isimleri verilen beş erkek karakterden biriyle romantik ilişki kurabiliyor. Oyunun özellikle gerçekçi ve erotik sahneleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış durumda.

“DAHA CANLI GÖRÜNMESİ” İÇİN 3D MOTION

Geliştirici Papergames, karakterlerin daha “canlı” görünmesi için 3D motion capture kullandıklarını ve bu süreçlerin iki yıla kadar sürebildiğini belirtiyor. Oyunda ayrıca yapay zeka destekli sesli sohbet, artırılmış gerçeklikle karakterleri gerçek mekanlara yerleştiren “companion mode” gibi özellikler de bulunuyor. Amaç, oyunculara mümkün olan en gerçekçi romantik deneyimi sunmak.

“SİLMEM İSTENSE AKLIMI KAYBEDERİM”

İlgi bununla da sınırlı değil. Bazı kadın oyuncular, ChatGPT ve Çin merkezli AI uygulamaları kullanarak oyundaki karakterlerin yapay zeka versiyonlarını oluşturup onlarla gün boyu sohbet ediyor. Bir oyuncu, “Bu oyun ve ChatGPT sayesinde anlaşılma ve sevilme ihtiyacımın ne kadar derin olduğunu fark ettim. Şimdi silmem istense aklımı kaybederim” diyerek bağımlılık boyutuna dikkat çekti.

BAZI ERKEKLER “ALDATMA” OLARAK GÖRÜYOR



Bu durum evliliklerde gerginliğe yol açmış durumda. Bazı erkekler, eşlerinin oyundaki karakterlerle ilişkisini “aldatılma” olarak tanımlıyor ve sosyal medyada şikayetlerini dile getiriyor. Oyunun geliştiricileri ise Japon 4Gamer’a verdikleri röportajda, amaçlarının oyunculara “simüle edilmiş” değil, gerçek romantik duygular yaşatmak olduğunu savunuyor.

Hatta bir koca, eşine oyunu bir yıl boyunca silmesi karşılığında yaklaşık 2.800 dolar (20 bin yuan) teklif ettiği, kadının teklifi kabul edip parayı alsa da favori karakterine ait yeni bir kart çıkınca oyunu yeniden indirdiği öğrenildi.

İNSANSI ROBOT İÇİN PARA BİRİKTİRENLER VAR

Bazı hayranlar ayrıca, bu sanal aşkın yakında fiziksel dünyaya taşınacağına inanıyor. Bir oyuncu, insansı robot versiyonların yakın gelecekte piyasaya çıkacağını düşündüğünü ve şimdiden para biriktirdiğini söyledi.

Uzmanlara göre Love and Deepspace vakası, yapay zekanın ilişkiler üzerindeki etkisinin son örneği. Daha önce ChatGPT ile “nişanlanan”, “evlenen” ya da sanal çocuklar yetiştirdiğini söyleyen kullanıcı haberleri de gündem olmuştu.

Dijital romantizmin sınırlarının giderek bulanıklaştığı bu yeni dönemde, sanal aşkın gerçek ilişkileri nasıl etkileyeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.