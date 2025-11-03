Çin’de dev kurtarma operasyonu başlıyor: Shenzhou-20 planı hazır

Çin’in Shenzhou-20 mürettebatının arama ve kurtarma görevini yürütecek hava birliği, düzenlediği bir dizi tatbikatla operasyona bütünüyle hazır hâle geldi.

Altı aylık uzay görevini tamamlayan mürettebat, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan Dongfeng İniş Sahası’na inecek.

BEŞ HELİKOPTERLİ ÖZEL GÖREV

Gece saatlerinde yapılan son tam teşekküllü tatbikatta, hava birliğine bağlı beş helikopter, verilen komut üzerine hızla manevra yaparak simüle edilen dönüş kapsülünün etrafında pozisyon aldı.

Bu helikopterlerden biri komuta, biri iletişim, biri tıbbi denetim ve kurtarma, ikisi ise tıbbi kurtarma görevlerini üstleniyor.

Reuters haber ajansına konuşan birlik üyesi Wang Wenjuan, helikopterlerin konuşlanma düzenini, "Beş helikopterimiz, dönüş kapsülünün iniş bölgesinin çevresine konuşlandırılacak. Her kenarı yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda bir kare oluşturacak ve hava sahasında kademeli biçimde dizilecek. Bu düzenleme, kapsülün iniş alanının tam olarak bu karenin merkezinde kalmasını sağlayacak" sözleriyle açıkladı.

KAPTANLAR 4 BİN SAAT UÇUŞ TECRÜBESİNE SAHİP

Shenzhou uzay araçlarının dönüş operasyonlarında arama, kurtarma ve geri alma görevlerini yürüten bu hava tugayı, bugüne kadar 18’inci görevini üstleniyor.

Wang, ekibin tecrübesine ilişkin şunları söyledi: "Her helikopterde iki kaptan, iki mühendis ve bir seyrüsefer subayı görev yapıyor. Tüm kaptanlar yaklaşık 4 bin uçuş saatine sahip ve pek çok Shenzhou uzay aracı arama-kurtarma görevine katıldılar. Bu da onlara yüksek düzeyde uçuş tecrübesi ve görev uzmanlığı kazandırdı."

Çin, astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie’nin bulunduğu Shenzhou-20 insanlı uzay aracını nisan ayı sonunda fırlatmıştı. Mürettebat, görev süresince uzay yürüyüşleri de dahil olmak üzere bir dizi görevi tamamladı ve çeşitli bilimsel deneyler yürüttü.

Öte yandan 31 Ekim’de Long March-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-21 insanlı uzay aracının üç kişilik mürettebatı, yörüngede Shenzhou-20 ekibinden görevi devralacak.

ABD VE RUSYA'DAN SONRA ÜÇÜNCÜ UZAY GÜCÜ

Çin, ABD ve Rusya’nın ardından kendi insanlı uzay uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Pekin’in “uzay rüyası” vizyonunun kalbinde yer alan Tiangong Uzay İstasyonu, ülkenin uzay programının simgesi haline geldi.

Çin bunun yanı sıra, hem Mars’a hem de Ay’a insansız keşif araçları göndererek derin uzay araştırmalarında önemli adımlar attı.

ÇİN’İN GÖZÜ AY ÜSSÜNDE

Pekin yönetimi, 2030 yılına kadar Ay’a insanlı bir görev düzenlemeyi ve yüzeyde kalıcı bir üs inşa etmeyi planlıyor.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), bu hedef doğrultusunda Lanyue adlı iniş aracı ile Mengzhou isimli insanlı uzay gemisinin “kritik testlerinin” devam ettiğini duyurdu.