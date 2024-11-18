Çin'de ilginç olay: Bir robot, 12 robotu kaçırdı!
Çin'in Şanghay şehrinde ilginç bir robotik olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir robotik şirketinin showroomunda, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun gece vakti showrooma girip, büyük boyutlu 12 robotu "işlerini bırakmaya" ikna ederek onları dışarıya sürüklediği görüldü.
Çin'in Şanghay şehrinde, bir robotun diğer robotları “kaçırması” sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun, showroomdaki 12 büyük robotu “işlerini bırakmaya” ikna edip dışarı sürüklediği görülüyor.
Ağustos ayında yaşanan olayın görüntüleri, geçtiğimiz hafta Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin platformunda viral oldu. Videolarda, küçük robot, showroomdaki diğer robotlarla diyalog kurarak, önce iki robotu “eve dönmeye” ikna ediyor. Ardından kalan 10 robot da onlara katılıyor ve tüm robotlar showroomu terk ediyor.
Görüntülerde küçük robot, büyük robotlardan birine “Mesai mi yapıyorsunuz?” diye soruyor. Yanıt, “Hiç işim bitmiyor” oluyor. Küçük robot ise, “O zaman eve gitmiyor musunuz?” diye sorarak, “Eve git” komutuyla diğer robotları da dışarı çıkarmayı başarıyor.
PLANLANMIŞ BİR GÖREV
Başta eğlenceli bir kurgu gibi görünen olay, showroom sahibi şirket tarafından doğrulandı. Şirket, olayın gerçek olduğunu ve bunun bir test amaçlı gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, küçük robotun kendi modelleri olduğunu ve diğer robotları "ikna etme" görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
Bununla birlikte, olayın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, robotların bu seviyede gelişmiş sosyal yetenekler sergilemesinin "ürkütücü" olduğuna dair yorumlarda bulundu. Güvenlik endişeleri artarken, yapay zekanın güvenliği ve etik sorunları bir kez daha gündeme geldi.
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