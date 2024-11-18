Çin'de ilginç olay: Bir robot, 12 robotu kaçırdı!

Çin'in Şanghay şehrinde, bir robotun diğer robotları “kaçırması” sosyal medyada gündem oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük bir robotun, showroomdaki 12 büyük robotu “işlerini bırakmaya” ikna edip dışarı sürüklediği görülüyor.



Ağustos ayında yaşanan olayın görüntüleri, geçtiğimiz hafta Çin'in TikTok'u olarak bilinen Douyin platformunda viral oldu. Videolarda, küçük robot, showroomdaki diğer robotlarla diyalog kurarak, önce iki robotu “eve dönmeye” ikna ediyor. Ardından kalan 10 robot da onlara katılıyor ve tüm robotlar showroomu terk ediyor.



Görüntülerde küçük robot, büyük robotlardan birine “Mesai mi yapıyorsunuz?” diye soruyor. Yanıt, “Hiç işim bitmiyor” oluyor. Küçük robot ise, “O zaman eve gitmiyor musunuz?” diye sorarak, “Eve git” komutuyla diğer robotları da dışarı çıkarmayı başarıyor.