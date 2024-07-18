Çin'de kanser teşhisi yapabilen yapay zeka modeli geliştirildi: Yüzde 95 doğruluk oranı

Çin'de araştırmacılar çok çeşitli patolojik görüntüleri analiz etme becerisine sahip yapay zeka modeli geliştirdi.

20'DEN FAZLA ORGANI İNCELEYEBİLİYOR

Bu gelişmiş model akciğer, meme ve karaciğer dahil olmak üzere 20'den fazla insan organını inceleyebiliyor.

PathOrchestra olarak bilinen bu büyük dil modeli (LLM), belirli bir kansere adanmış tekil bir modelden çok sayıda kanseri ele alabilen yapay zeka destekli hastalık teşhisine öncülük ediyor.

Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi (AFMU), Tsinghua Üniversitesi ve SenseTime'dan araştırmacılar, 300 terabaytlık etkileyici bir veriye eşit olan yaklaşık 300.000 tam slayt dijital patoloji görüntüsünden oluşan Çin'in en büyük yerel veri setinden yararlandı.

AFMU bünyesindeki Temel Tıp Bilimleri Akademisi profesörlerinden Wang Zhe, patolojik görüntülerdeki çeşitliliğin yapay zeka uygulamaları için zorlu bir meydan okuma oluşturduğunu ve bu karmaşıklığın görüntü işleme alanında "taçtaki mücevher" ünvanını kazandırdığını söyledi.

YÜZDE 95'İ AŞAN DOĞRULUK ORANI

AFMU'nun açıklamasına göre PathOrchestra, lenfoma alt tipi teşhisi ve mesane kanseri taraması da dahil olmak üzere yaklaşık 50 klinik görevde yüzde 95'i aşan bir doğruluk oranı elde etti.

Araştırmacılar, bu gelişmenin patologların iş yükünü önemli ölçüde azaltabileceğini ve tıbbi görüntülerin incelenmesinin verimliliğini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.