Çin'de gelecekte daha çok görmeye başlayacağımız otonom yani sürücüsüz otomobil araçlar için otoban yapımına yakında başlanacak.

Pekin ve Xiongan şehirleri arasında inşaa edilmesi beklenen en teknolojik otobanın 2020 yılında kullanıma sunulması planlanıyor. Otonom araçların bu yol üzerinde çıkacağı maksimum hız ise 120 km/s olacak.



Çin genelinde 2020 yılı itibarıyla yeni araçların yarısında otonom sürüş fonksiyonunun da bulunması bekleniyor. Otonom araçlara özel olarak yollar ve özel şeritlerin bu yeni teknolojiyi kullanan araçlara olan ilgiyi de zaman içinde artırması bekleniyor.



Yol üzerine yerleştirilen bu özel sensörler sayesinde hem sürüş kolaylaşacak hem de çevre ve araçlarla ilgili bilgileri diğer araçlara hızlıca aktaracak.