Çin'de yapay zeka temelli buluş sayısı 378 bin oldu

Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısının 2023'te 378 bine ulaştığı duyuruldu.

Çin'de yapay zeka temelli buluş sayısı 378 bin oldu

Xinhua ajansının haberine göre, Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresinin (CNIPA) üst düzey yetkililerinden Gı Şu, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Gı, Çin'de temelli buluş patentlerinin sayısının 2023 sonunda önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak 378 bine ulaştığını söyledi.

Çin'in temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısının 406 bine yükseldiğini ifade eden Gı, bunun ülkedeki toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturduğunu kaydetti.

Gı, Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerinin, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una katkıda bulunduğu kaydetti.

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