Çin'deki karantina Apple üretimini nasıl etkiledi?

Apple’ın iPhone üreticisi, Çin'deki karantinaların tedarik zincirine korkulduğu kadar zarar vermediğini söyledi.



Foxconn, Çinli yetkililerin birkaç büyük şehri karantina altına almasının ardından, Mart ayı sonlarında temel üretim şehri Shenzhen'deki faaliyetlerini durdurmuştu.



Nikkei’nin bildirdiğine göre, Apple'ın iPhone'larının büyük bir montajcısı olan Foxconn, Çin'in Covid-19 kısıtlamalarının operasyonları üzerindeki etkisinin beklendiği kadar kötü olmadığını söyledi.



Apple, geçen ay, tedarik zinciri kısıtlamaları da dahil olmak üzere çeşitli zorluklar nedeniyle üçüncü çeyrek mali satışlarının 8 milyar dolara kadar zarar görebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

YILIN İKİNCİ YARISI DAHA İSTİKRARLI OLACAK

Şanghay'da COVID-19 karantinası hafiflediği için yılın ikinci yarısının "daha iyi bir yöne" gittiğini söyledi.



Foxconn başkanı Liu Young-way şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu yılın ikinci yarısında tedarik zincirimizin istikrarına oldukça güveniyoruz" dedi.



Şanghay hükümeti, 'düşük riskli' bölgelerdeki tüm sakinlerin işe dönmelerine izin veriyor.