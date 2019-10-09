Çin, Hong Kong'da devam eden gösterilerde protestocuların, polislerin yerlerini tespit edebilmelerini sağlayan mobil uygulaması nedeniyle Apple şirketini eleştirdi.
Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yaptı.
HKmap.live'ın, protestocuların "illegal davranışlarını kolaylaştırdığını" iddia eden gazetedeki yazıda, "Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?" sorusu yöneltildi.
Yazıda, Apple'ın ticari faaliyetleriyle illegal davranışları birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı ileri sürüldü ve şirketin konuyu yeniden değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.
Protestocuların uygulama sayesinde, polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabildiği belirtiliyor. Öte yandan Apple tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Çin'de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.
Çin'den Apple'a "mobil uygulama" tepkisi
Anadolu AjansıTeknoloji
Çin, Hong Kong'da protestocuların, gösteriler sırasında polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağlayan akıllı telefon uygulaması sebebiyle Apple'a tepki gösterdi
Çin, Hong Kong'da devam eden gösterilerde protestocuların, polislerin yerlerini tespit edebilmelerini sağlayan mobil uygulaması nedeniyle Apple şirketini eleştirdi.