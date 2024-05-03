Çin'den Ay'ın karanlık yüzüne tarihi misyon

Çin, Ay'ın uzak tarafındaki kayaları ve toprağı almak üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlattı. Bu misyoun başlaması ilr Çin, bu kadar iddialı bir girişimde bulunan ilk ülke oldu.



Çin'in en büyük roketi olan "The Long March-5" üzerinde Ay'ı keşfetmeye hazır ekipmanlarla birlikte fırlatıldı.



"Chang'e-6" misyonu, Ay'ın uzak tarafındaki, Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yapmakla görevlendirildi. Buradan Ay'a ait örnekleri alıp Dünya'ya geri getirecek.



Fırlatmanın gerçekleştirilmesi, Çin'in Ay ve uzay araştırma programında bir başka dönüm noktasına işaret ediyor.

AY'IN "GİZLİ" YÜZÜNE İLK BAKIŞ

Chang'ın bilimsel hedeflerinden biri üzerinde çalışan Fransız araştırmacı Pierre-Yves Meslin, "Çin'in bu kadar iddialı ve başarılı bir programı bu kadar kısa sürede nasıl geliştirebildiği bizim için gizemini koruyor" diye konuştu.



2018'de "Chang'e-4" misyonu ile Çin, yine Ay'ın uzak tarafına ilk insansız inişini sağladı. 2020 yılında ise "Chang'e-5", insanların 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan örnekler getirmesini sağladı.



Chang'e-6, Çin'i Ay'ın "gizli" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.