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Çin’den casus kamera teknolojisi: Yüzler uzaydan tanınacak

Çinli bilim insanları yeni geliştirdikleri "casus kamera" sistemi alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek.

Çin’den casus kamera teknolojisi: Yüzler uzaydan tanınacak

Çinli bilim insanları, alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdi.

Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen , 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunarak küresel gözetleme standartlarını değiştirebiliyor.

Optik görüntüleme teknolojisi, Çin yönetimine yabancı askeri uyduları ve yeryüzündeki savunma yapılarını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla izleme imkanı sunabilir.

Lazer görüntüleme sistemi, lens kullanan mevcut casus kameralardan 100 kat daha yüksek bir çözünürlüğe ulaştı.

Yeni Çin kamerası, Qinghai Gölü üzerinde 101,8 kilometrelik bir mesafede test edildiğinde, gölün diğer tarafından sadece 1,7 milimetrelik detayları gösterebildi.

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