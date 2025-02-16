Çin'den denizaltı uzay istasyonu: 2 bin metre derinlikte!

Güney Çin Denizi, bilimsel açıdan olduğu kadar Çin için jeopolitik olarak da büyük önem taşıyor.

South China Morning Post’un haberine göre, Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde bir "uzay istasyonu" inşasına onay verdi.

Bu istasyon ya da denizaltı, 2 bin metre derinlikte konumlanacak ve sadece bilimsel bir merkez değil, aynı zamanda jeopolitik bir stratejik nokta olacak.

Zengin doğal kaynakları barındıran Güney Çin Denizi, birçok ülkenin hak iddia ettiği bir bölge.

2030’DA FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR



Araştırma istasyonunun yaklaşık 2030 yılında hizmete girmesi ve 6 araştırmacıya kadar barındırabilmesi planlanıyor. Bilim insanları burada bir aya kadar kalabilecek.

Araştırmacılar tarafından "denizaltı uzay istasyonu" olarak adlandırılan bu yapı, özellikle "soğuk kaynaklar" olarak bilinen deniz tabanı çıkışlarını incelemek için kullanılacak.

Bu kaynaklar, sıcak su bacalarının aksine, ısıtılmamış ancak genellikle metan içeren suyun deniz tabanından dışarı çıktığı yerlerdir.

Bu noktalarda genellikle "metan hidrat" veya "yanıcı buz" olarak adlandırılan bir madde bulunur.

Bu, metan gazı moleküllerinin su moleküllerinden oluşan bir kafes içinde hapsolduğu, buz benzeri bir bileşiktir.

Bu madde, yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda, özellikle denizlerin derin bölgelerinde oluşur.

ENERJİ ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILABİLİR

Metan hidrat, doğalgazın ana bileşeni olan metanın potansiyel olarak devasa bir kaynağını oluşturur ve enerji üretiminde yakıt olarak kullanılabilir.

70 MİLYAR TONDAN FAZLA OLABİLİR

Sadece Güney Çin Denizi'nde 70 milyar tondan fazla metan hidrat bulunduğu tahmin ediliyor ki bu, Çin’in kara üzerindeki petrol ve gaz rezervlerinin neredeyse yarısına denk geliyor.



Ayrıca, deniz tabanında kobalt, nikel ve mangan gibi nadir mineraller de bulunuyor. Bu minerallerin konsantrasyonu, karadaki madenlere kıyasla üç kat daha yüksek olabilir.

İSTASYON, FİBER OPTİK KABLOYLA ANA KARAYA BAĞLANACAK

Bilim insanlarına göre, derin deniz istasyonunun inşasına "yakında" başlanacak. Planlara göre istasyon, insansız denizaltılar ve yüzeydeki gemilerle entegre çalışacak ve böylece "dört boyutlu bir izleme ağı" oluşturulacak. Ayrıca, istasyonun anakaraya fiber optik kablo ile bağlanması planlanıyor.



Bu çalışmalara destek olacak Mengxiang adlı araştırma gemisi, istasyonu su yüzeyinden bilimsel olarak destekleyecek.

Ayrıca, projede kullanılacak sondaj gemisi, dünyanın ilk kez yer kabuğunu delerek mantoya ulaşan gemisi olacak.

Okyanusal kabuk, ortalama 7 kilometre kalınlığa sahipken, kıtasal kabuk ortalama 35 kilometre kalınlığındadır.

Karada açılmış en derin sondaj kuyusu, Rusya’daki Kola Yarımadası'nda bulunan ve 12 kilometreden biraz daha derine inen Kola Derin Sondaj Kuyusu’dur.

ENERJİ KAYNAĞI GİZLİ TUTULUYOR



İstasyonun nasıl enerji sağlayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Ancak uzmanlar, sürekli çalışması gereken yaşam destek sistemleri nedeniyle bir nükleer reaktörün en olası seçenek olduğunu düşünüyor.