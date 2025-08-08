Çin'den geleceğin robotu: Tek beyinle çoklu görev dönemi başladı!

Çinli araştırmacılar, birden fazla fonksiyonu bir arada yapabileceğini belirttikleri "tek beyin-çoklu form" konseptindeki kapasiteye sahip insansı robotu tanıttı.

Global Times'ın haberine göre, Çin'in Anhui eyaletinin Hefei kentinde Youibot Robotics şirketi ile Xi'an Jiaotong Üniversitesinin ortak girişimiyle Ling Şu isminde insansı robot üretildi.

Araştırmacılar, robotun, tek bir "robotik beyinle" birden fazla somutlaşmış robot formuna uyum sağlayabileceğini, böylelikle farklı durumlara adapte olabilecek şekilde ürettikleri "tek beyin-çoklu form" konseptine uygun üretildiğini ifade etti.

Robotun 1,66 metre boyunda ve 40 kilogram ağırlığında olduğunu kaydeden araştırmacılar, Ling Şu'nun çok yönlü hareket kabiliyetine sahip ve karmaşık arazi koşullarına uyum sağlayabildiğini aktardı.

Araştırmacılar, robotun örneğin bir e-ticaret deposunda bir eliyle bir raftan bir paketi alırken diğer eliyle bir tarayıcı tutabileceğini kaydetti.

Youibot Robotics'in kurucusu Cang Çahui, Science and Technology Daily'ye yaptığı açıklamada, Ling Şu'nun birden fazla görevi yerine getirmesi gereken endüstriyel robotlar için çözüm sunduğunu belirtti.

