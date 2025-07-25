Çin'den lazer devrimi: Uydu vurabilecek güçte kristal geliştirildi

Çin'deki Hefei Fizik Bilimleri Araştırma Enstitüsü, çapı 60 milimetre olan dünyanın en büyük BGSe (baryum selenogalat) kristalini üreten bir teknoloji geliştirdi.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, bu kristal temel alınarak yörünge uydularını vurabilecek bir lazer silahı üretilebilir.

Kristal, 550 Megawatt/santimetreye kadar lazer ışınım gücüne dayanabilir. Diğer askeri amaçlı kristaller daha düşük güçlerde parçalanıyor.

SCMP, bilim insanlarının on yıllardır yönlendirilmiş silahların kendi kendini imha etme sorununu çözmeye çalıştıklarını ve bu nedenle lazerlerin gücünü ve menzilini sınırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Kristali geliştiren bilim insanları grubuna Profesör Wu Haishin liderlik etti. Bilim insanlarına göre, bu tür kristaller, uçakları izlemek ve tanımlamak için etkili kızılötesi sistemler oluşturulmasına yardımcı olacak.

Ayrıca, teşhis amaçlı tıbbi cihazların geliştirilmesinde de kullanılabilirler.

