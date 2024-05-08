Çin'den tarihi görev: Keşif aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre keşif aracı Ay'a yaklaşırken yaptığı fren manevrasını tamamlayarak Ay yörüngesine konumlandı.



Fren manevrası, keşif aracının hızını yavaşlatarak Ay'ın kütle çekimine girmesini ve etrafında dönmeye başlamasını sağladı.



Keşif aracı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapacak.



Ay'a indikten 48 saat sonra aracın sondası Ay yüzeyini kazarken, robotik kol, toprak ve kaya örneklerini toplamaya başlayacak.



Örnekler, konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracıyla yüzeyden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından dönüş mekiği, örnekleri Dünya'ya götürecek.



AY'IN KARANLIK YÜZÜ



Dünya'nın etrafı ile kendi etrafındaki dönüş hızı eşit olduğundan Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönük oluyor. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzaktaki yüzüne "karanlık yüz" adı veriliyor.



Karanlık ifadesi, ışık yokluğunu değil bu bölgenin Ay'ın yakındaki yüzüne göre "daha az bilinmesini" ifade ediyor.



İlk kez Sovyetler Birliği'nin "Luna" uydusu, 1959'da Ay'ın karanlık yüzünü fotoğraflamış, Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi de 1960'ta Ay'ın karanlık yüzünü anlatan detaylı atlas yayımlamıştı.



ABD'nin 1968'deki insanlı ay seferi "Apollo 8" görevine katılan astronotlar, Ay'ın karanlık yüzünü bizzat gören ilk insanlar olmuştu.



AY'IN KARANLIK YÜZÜNÜ KEŞFEDEN İLK ÜLKE



Chang'ın bilimsel hedeflerinden biri üzerinde çalışan Fransız araştırmacı Pierre-Yves Meslin, "Çin'in bu kadar iddialı ve başarılı bir programı bu kadar kısa sürede nasıl geliştirebildiği bizim için gizemini koruyor" diye konuştu.



2018'de "Chang'e-4" misyonu ile Çin, yine Ay'ın uzak tarafına ilk insansız inişini sağladı. 2020 yılında ise "Chang'e-5", insanların 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan örnekler getirmesini sağladı.



Chang'e-6, Çin'i Ay'ın "gizli" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.



Ülke, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

