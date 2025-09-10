Çin'den Tesla'ya kapı kolu yasağı: 2027'den itibaren yeni tasarıma geçilecek

Tesla’nın Model S serisiyle 2012’de tanıttığı elektrikli açılır kapı kolları, Çin’de güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanıyor.

Çinli düzenleyiciler, arıza oranlarının yüksekliği ve gömme tasarımla ilgili riskler nedeniyle bu sistemi sektörde tamamen kaldırmayı değerlendiriyor.

GELİRİNİN BEŞTE BİRİ ÇİN'DEN GELDİ

Independent'ta yer alan habere göre, yeni kısıtlamalar yürürlüğe girerse 2027 Temmuz ayından itibaren Çin’de satılan tüm yeni araçlarda mekanik kapı kolları zorunlu olacak. Geçen yıl gelirinin beşte birinden fazlasını Çin’den elde eden Tesla için bu karar, kapı kollarının yeniden tasarlanması anlamına geliyor.

Elektrikli kapı kolları, araç kilidi açıldığında dışarı çıkıp hareket halinde geri gömülüyor. Ancak Çin Sigorta Otomotiv Teknolojisi Araştırma Enstitüsü’nün (C-IASI) testlerine göre, bu sistem yandan çarpmalarda yüzde 33 oranında arızalanıyor. Mekanik kolların arıza oranı ise yalnızca yüzde 2.

YOLCULAR İÇERİDE MAHSUR KALIYOR

Bir elektrikli araç üreticisinin verilerine göre kapı kolu arızaları toplam onarımların yüzde 12’sini oluşturuyor. Ayrıca kısa devre nedeniyle yolcuların araç içinde mahsur kaldığına dair çok sayıda rapor bulunuyor.

Bu durumun kurtarma ekipleri için de ciddi bir engel yarattığı belirtiliyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, yöneticilerin ilk itirazlarına rağmen bu tasarımda ısrarcı olmuş ve kapı kollarının “geleceğin bir parçası olduğu” vurgusunu yapmıştı. Ancak Çinli uzmanlar, aerodinamikte sağlanan faydanın sınırlı olduğunu, güvenlik risklerinin ise oldukça yüksek olduğunu kaydediyor.