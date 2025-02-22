Çin'den yeni elektrikli otomobil geliyor

Teknoloji devi Huawei, Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor ile yeni nesil akıllı elektrikli araçlar üretmek için stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu.



Akıllı sürüş teknolojilerine önemli bir yatırım yapan Huawei, devlet destekli otomobil üreticileriyle yaptığı iş birliklerinin sayısını artırıyor. Çin’in, otomotiv sektöründe küresel rekabet gücünü yükseltmek için büyük şirketlerinin birlikte çalışmasını teşvik ettiği belirtiliyor.



HUAWEİ ETKİSİ HİSSEDİLİYOR



Akıllı araç yazılımları ve donanımlarıyla birçok şirkete yardımcı olan teknoloji devi, Changan ile birlikte geliştirdiği elektrikli araç Avatr ile büyük başarı elde etti. Avatr marka araçlar, 2024 yılında satışlarını, önceki döneme göre ikiye katladı.



Anlşmaya dair yaptığı duyuruda SAIC Motor, “SAIC ve Huawei arasında yapılan stratejik iş birliği, sahip oldukları avantajları daha da arıracak ve Çin’in otomotiv endüstrisini akıllı çağda yeni bir seviyeye taşyacak” ifadelerine yer verildi.



Reuters’ın haberine göre SAIC’in araç satışları geçtiğimiz yıl %20’lik bir düşüş yaşadı. Şirket, Huawei ile ortak ürettiği araçlarla pazardaki payını yeniden yükseltmeyi hedefliyor.



YENİ BİR MARKA OLUŞTURACAKLAR



Çin medyasında çıkan haberlere göre Huawei ile SAIC, üretecekleri otomobili “Shangjie” markası altında satışa sunacak. Sektör sızıntılarına göre 2025 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan araç 20 bin euro fiyatla satılacak.



