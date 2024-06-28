Çin'den yenilenebilir enerji üssüne 11 milyar dolarlık yatırım

Çin devletine ait bir enerji şirketi, güneş, rüzgar ve kömür kaynaklarından elektrik üretecek bir enerji üssü için 11 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, ülkenin en büyük hidroelektrik şirketinin bir yan kuruluşu olan China Three Gorges Renewables Group, 16 gigawatt kapasiteli bir santral ve beş gigawatt depolama tesisi inşa etmeyi planlıyor.

455 GİGAWATT DEĞERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ

Bu, Çin'in 2030 yılına kadar çölde 455 gigawatt değerinde yenilenebilir enerji projesi inşa etme hedefinin bir parçası.

Bu tesis, planlanan toplam üretimin 135 gigawatt'ını alacak olan İç Moğolistan'da inşa ediliyor.

Çin Three Gorges Şirketi, büyük hidro barajlar inşa etmenin daha az uygulanabilir hale gelmesi nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor.

Three Gorges'a göre, santralden rüzgar ve güneş enerjisi üretimi şebekeye erişilebilirliğe bağlı olacak.

Kömür santralinin ise üç yıl içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni santralin kömürden enerji üretecek olması biraz hayal kırıklığı yaratsa da, Çin'in diğer ülkelerle iklim zirvesi görüşmeleri sırasında yenilenebilir enerji taahhütlerine nasıl karşı çıktığı düşünüldüğünde bu durum pek de şaşırtıcı değil.

Çin, temiz enerjinin tamamını elektrik şebekesine aktarmakta zorlanıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar mevcut olmadığında genellikle kömüre güveniyor.