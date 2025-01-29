Çin'in DeepSeek yapay zekası ABD'nin ulusal güvenlik radarında: "Elimizde önemli kanıtlar var"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yetkililerinin, Çinli teknoloji firması DeepSeek tarafından gerçekleştirilen yapay zeka atılımının ulusal güvenlik üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiğini açıkladı.

DEEPSEEK, ABD DONANMASINDA YASAKLANDI!

Bu açıklama, ABD Donanması'nın, "potansiyel güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle üyelerine DeepSeek'in uygulamalarını kullanmalarını yasakladığı haberlerinin ardından geldi.

Bu sırada, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, rakiplerinin kendi teknolojisini ele geçirmesini önlemek için ABD hükümetiyle yakın çalışacağını taahhüt etti.



HİSSELERİ ALT ÜST ETTİ

DeepSeek’in uygun maliyetli ancak güçlü yapay zeka modeli, bu hafta ABD teknoloji firmalarının hisse değerlerinde sert düşüşlere yol açtı.

Yatırımcılar, ABD şirketlerinin yeni yapay zeka altyapılarına milyarlarca dolar harcamasının mantıklı olup olmadığını sorgulamaya başladı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Bu gelişmenin ulusal güvenlik açısından etkilerini araştırıyorlar." dedi.



Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir gün önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, DeepSeek’in ABD teknoloji sektörü için bir “uyandırma alarmı” niteliğinde olduğunu vurguladı.



CNBC’nin haberine göre, ABD Donanması personeline e-posta göndererek DeepSeek uygulamalarının kullanımını yasakladı.

Gerekçe olarak, uygulamanın kökeni ve kullanım şekliyle ilgili güvenlik ve etik kaygılar gösterildi.



ABD'Lİ YETKİLİLER: DEEPSEEK, OPENAI MODELLERİNDEN FAYDALANMIŞ OLABİLİR

Fox News’e konuşan Beyaz Saray’ın yeni "Yapay Zeka ve Kripto Para Yetkilisi" David Sacks, DeepSeek’in ABD merkezli OpenAI’nin modellerinden yararlanmış olabileceğini öne sürdü.

Bu yöntemin, bir yapay zeka modelinin başka bir modelden öğrenmesi süreci olan "bilgi damıtma" (knowledge distillation) yoluyla gerçekleştiği iddia edildi.

"ELİMİZDE ÖNEMLİ KANITLAR VAR"

"Elimizde önemli kanıtlar var. DeepSeek, OpenAI’nin modellerinden bilgiyi damıtarak kendi modelini geliştirdi" diyen Sacks, önümüzdeki aylarda ABD’li teknoloji şirketlerinin bu tür kopyalama girişimlerini önlemek için adımlar atacağını belirtti.

OpenAI da yaptığı açıklamada, Çinli ve diğer şirketlerin sürekli olarak ABD merkezli yapay zeka firmalarının modellerini damıtma girişiminde bulunduğunu doğruladı.



"Yapay zeka alanında lider bir şirket olarak, fikri mülkiyetimizi korumak için karşı önlemler alıyoruz" diyen OpenAI yetkilileri, ABD hükümetiyle yakın çalışmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.



DEEPSEEK: SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİZ

Öte yandan, DeepSeek, son dönemde büyük ölçekli siber saldırılara maruz kaldığını iddia etti.



Şirket, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "geniş çaplı kötü niyetli saldırılar" nedeniyle geçici olarak yeni kullanıcı kayıtlarını sınırlandıracağını duyurdu.



DeepSeek’in web sitesinde gösterilen bir uyarıda, saldırılar nedeniyle kayıt işlemlerinin yoğun olabileceği belirtiliyor.



Çin devlet televizyonu CCTV’ye bağlı sosyal medya kanalı Yuyuan Tantian, DeepSeek’in son haftalarda birkaç büyük ölçekli siber saldırıya uğradığını ve bu saldırıların giderek şiddetlendiğini ileri sürdü.

