Çin'in en zengin adamından ABD'ye corona virüs bağışı

Çin merkezli Alibaba'nın kurucusu ülkenin en zenfin insanı olan Jack Ma ABD'ye corona virüs test kitleri ve maske bağışladı.

ntv.com.tr 16.03.2020 - 08:09

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Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma, corona virüs ile mücadele için bir adım daha attı.  
  
The Verge'de yer alan habere göre, Ma, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 500 bin corona virüs test kiti ve 1 milyon maske bağışladı. 
  
Ma geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışlamıştı. 
  
Avrupa'dan sonra ABD'ye de test kitleri ve maskeler yollayan Jack Ma, ülkeleri bu kriz zamanında işbirliğine çağırdı. 
  
Ocak ayında corona virüse karşı aşı geliştirme çabalarına destek veren Ma, bu projeye 14.4 milyon dolar bağışta bulunmuştu. 

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