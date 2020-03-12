Çin'in en zengin adamından Avrupa’ya 1.8 milyon maske bağışı

Çinli online alışveriş platformu Alibaba'nın kurucusu ve ülkenin en zengin insanı olan Jack Ma, corona virüs ile mücadele için bir adım daha attı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Jack Ma, Avrupa ülkelerine 1.8 milyon maske ve 100 bin virüs tespit kiti bağışladı.



Ma konu ile ilgili yaptığı açıklamada önceliğin İtalya'ya verileceğiniz ancak söz konusu ürünlerin virüsten etkilenen tüm ülkelere gönderileceğini duyurdu.



Ma, geçtiğimiz ay kurucu olduğu yardım organizasyonu vasıtası ile Japonya ve Güney Kore'ye 1 milyon maske göndermişti.



Ocak ayında corona virüse karşı aşı geliştirme çabalarına destek veren Ma, bu projeye 14.4 milyon dolar bağışta bulunmuştu.