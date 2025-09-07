Çin’in gizemli uyduları yörüngede!

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.



Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-40 03" uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların, elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.



Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 593'üncü taşıma görevi oldu.



"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

ŞIYAN'LAR DA GÖNDERİLDİ



Çin, önceki gün, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya göndermişti.



Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Şıyan-29 uydusu, Long March 3C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592'inci başarılı taşıma görevi oldu.



Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.



İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından 48'i hâlâ yörüngede aktif bulunuyor.