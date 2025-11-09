Çin’in Licien-1 roketi uzayda

09.11.2025 14:05

Çin’in Licien-1 roketi uzayda
AFP

Foto: Arşiv

AA

Çin'in katı yakıtlı Licien-1 roketi, dokuzuncu kez başarıyla uzaya fırlatıldı. Roket, taşıdığı iki teknoloji uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirdi.

Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle iki teknoloji test uydusunu uzaya gönderdi.

 

Xinhua'nın haberine göre, teknoloji test uyduları Çutien 2A ve 2B, "Licien-1 Y9" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

 

Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen dokuzuncu başarılı taşıma görevi oldu.

 

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ile 2 ton yük taşıyabiliyor.

 

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

 

Bugüne dek toplam 75 uyduyu uzaya taşıyan roketin, tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

 

İlişkili Haber
Çin'den güç gösterisi: Tamamen yerli uçak gemisi hizmete girdi, ABD ile rekabet kızışıyor
Çin'den güç gösterisi: Tamamen yerli uçak gemisi hizmete girdi, ABD ile rekabet kızışıyor
Haberi Görüntüle