Çin'in Uber'i New York Borsası'ndan çekiliyor

Firma, Temmuz ayında ABD'de piyasaya ilk çıktığı günden beri yoğun bir baskı altındaydı.

Şirket, Çin'in Twitter benzeri mikroblog ağı Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir araştırmadan sonra şirket hemen New York borsasında çıkmaya başlayacak ve Hong Kong’a geçiş yapılacak" denildi.

Çin’in Uber’e yanıtı olarak bilinen Didi’nin en büyük hissedarı firmanın yüzde 20’sine sahip olan Japon SoftBank ve Çinli teknoloji devleri Tencent ile Alibaba’nın da Didi’de payları bulunuyor.

Bu arada Uber de, Didi'nin 2016 yılında Uber’in Çin ayağını devralmasının bir sonucu olarak firmada hisse sahibi olmuştu.

Didi’nin hisseleri, ABD pazarındaki ilk çıkışından bu yana değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti. Firma şu anda 37 milyar dolar seviyesinde piyasa değerine sahip.