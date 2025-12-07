Çin'in uzay başarısı, 371 tonluk Guovang uydularıyla kanıtlandı

Çin, alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 14'üncü grubunu uzaya gönderdi.

Çin devlet ajansı Xinhua'nın haberine göre uydular, Long March-8A (Uzun Yürüyüş-8A) roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Uydular, fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleşti. Bu, Long March roketleriyle yapılan 612'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Uzun Yürüyüş-8A roketinin, 50,5 metre uzunluğunda ve 371 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu kaydedildi.

Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak Hualienvang uyduların ilk grubu 16 Aralık 2024'te, son grubu 10 Kasım 2025'te fırlatılmıştı. Guovang ağı için 27 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık bir aylık sürede 6 fırlatışın yapıldığı yoğun bir program yürütülmesi dikkat çekiyor.

GUOVANG NEDİR?

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıktı.

Çin'in, ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor. ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan bin 300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

UZAY YELKENİ “ÇİENFAN”

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takım uydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, alçak yer yörüngesinde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos 2024'te uzaya gönderilmişti.