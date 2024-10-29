Çin'in uzay görevi yarın başlıyor: 3 taykonotu uzaya taşıyacak

Çin, Shenzhou-19 insanlı uzay aracını yarın fırlatacak.



Çin’in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nde bugün düzenlenen basın toplantısında, Shenzhou-19 insanlı uzay aracının Pekin saatiyle yarın sabah 04.27’de fırlatılacağı açıklandı. Changzheng-2F Y19 roketiyle fırlatılacak Shenzhou-19, Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze üç taykonotu uzay istasyonuna taşıyacak.



Shenzhou 19’un uçuş misyonu kapsamında, uzay ortamında yaşam bilimi, mikro yer çekimi temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi 86 deneme gerçekleştirilecek.