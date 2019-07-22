2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ve o günden bu yana minik bir uzay istasyonu olarak görev yapan Tiangong 2'nin görev süresi sona erdi.

TSİ 07.06 sularında Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirilen Tiangong 2'nin bir önceki sürümü olan Tiangong 1, 2018 yılında Dünya'ya düşmüş; ancak bu düşüş kontrolsüz bir şekilde meydana geldiğinden dolayı Çin bu konuda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Çin ise aynı problemin tekrar yaşanmaması adına Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına karşın indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.



Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roket aracılığıyla uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği bir mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için kayda değer bir adım olarak görüldü.



Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.