Çin'in Uzun Yürüyüş-2F roketi "acil" koduyla uzaya fırlatıldı

Çin, önceki bir görevin dönüş kapsülünde meydana gelen hasarın uzay istasyonundaki mürettebatı Dünya’ya geri dönme imkânından yoksun bırakmasının ardından, acil bir insansız uzay aracı fırlattı.

Devlet televizyonu CCTV’nin yayımladığı görüntülere göre, Shenzhou-22’yi taşıyan Uzun Yürüyüş-2F roketi ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden öğle saatlerinden hemen sonra havalandı.

Son Shenzhou görevleri, Çin’in Tiangong uzay istasyonunu mürettebatlandırmak için kullanılıyor; her altı ayda bir üç kişilik ekiplerin değişimini sağlıyor. Shenzhou-22’nin aslında 2026’da insanlı bir görev olarak fırlatılması planlanmıştı. Ancak Shenzhou-20’nin dönüş kapsülüne çarptığından şüphelenilen bir uzay çöpü nedeniyle kapsülün Dünya’ya yeniden giriş için güvenli olmadığı belirlendi ve mürettebat kısa süreliğine uzayda mahsur kaldı.

"ASTRONOTLAR İYİ DURUMDA"

Shenzhou-20 ekibi 14 Kasım’da, planlanandan dokuz gün sonra, Shenzhou-21 ile Dünya’ya döndü, böylece yerlerine gelen ekibi güvenilir bir dönüş aracından yoksun bıraktı. Hızlandırılan fırlatma, Shenzhou-21 astronotları Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang’ın güvenli bir dönüş seçeneğine sahip olmasını sağlıyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-22 fırlatılmadan önce, üç astronotun “normal şekilde çalıştığını ve iyi durumda olduğunu” açıkladı.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve eski Sovyetler Birliği’nin ardından insanları yörüngeye gönderen üçüncü ülke konumunda. 2011’de ABD’nin NASA’nın Pekin ile işbirliğini yasaklamasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışlanmıştı.

O tarihten bu yana Çin, uzay çalışmalarına başka ülkeleri dâhil etmeye çalışıyor ve Şubat ayında Pakistan ile ilk yabancı “takonotları” (Çin’in uzay programındaki astronotlara verilen ad) yetiştirmek üzere bir anlaşma imzaladı.