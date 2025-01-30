Çin'in yapay zekası DeepSeek İtalya'da yasaklandı!

İtalya'nın veri koruma otoritesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, kişisel verilerin kullanımına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i engellediğini duyurdu.

Yayınlanan notta kararın derhal yürürlülüğe girdiği kaydedildi.

Kurum Salı günü yaptığı açıklamada DeepSeek'ten cevap beklediğini belirtmişti.



ABD DONANMASINDA YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Güvenliğin radarına giren yapay zeka aracı, ABD donanmasında yasaklanmıştı.



Gerekçe olarak, uygulamanın kökeni ve kullanım şekliyle ilgili güvenlik ve etik kaygılar gösterilmişti.