Çin'in yeni silahı: Uzaktan kumandalı casus arılar

Çin'de bilim insanları, arıların beyinlerine kontrol cihazları yerleştirdiklerini duyurdu.



Bir tutam tuzdan daha hafif olan cihaz, işçi arının sırtına yerleştiriliyor ve küçük iğneler aracılığıyla böceğin beynine bağlanıyor.



Araştırmacılar, cihazın yapılan testlerde 10 denemeden 9'unda başarılı olduğunu ve arıların sola veya sağa dönme talimatlarına uyduğunu söyledi.

NERELERDE KULLANILACAK?



Sibernetik arılar kurtarma görevlerinde veya askeri keşif amacıyla gizli operasyonlarda kullanılabilir.



Küçük cihazın, bilgi toplayıp kaydetmesini sağlayacak kameralar, dinleme cihazları ve sensörlerle donatılabileceği de belirtildi.



Öte yandan küçük boyutları nedeniyle, küçük alanlara erişim sağlamak gibi gizli askeri veya güvenlik operasyonları için de kullanılabilirler.



Teknolojinin geliştirilmesine Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Zhao Jieliang öncülük etti.



Böceğin görsel işlem merkezi olan optik lobuna elektrik darbeleri göndererek çalışan bu sistem, araştırmacıların böceğin uçuşunu yönlendirmesini sağlıyor.