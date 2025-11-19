Çin'in yeni uyduları uzay keşfine başladı

Çin, uzay çevresinin keşfi ve bağlantılı yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak "Şıcien" sınıfı 3 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Şıcien 30A, 30B ve 30C uyduları, Long March 2C taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 608'inci başarılı taşıma görevi oldu. Uyduların, uzay çevresinin keşfi ve bağlantılı yörünge teknolojilerini test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

YAKIN MANEVRALARI ELEŞTİRİLİYOR

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.