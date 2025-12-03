Çin'in yeniden kullanılabilir roketi uzayda alev aldı
03.12.2025 09:43
NTV - Haber Merkezi
Çinli LandSpace şirketinin yeni nesil yeniden kullanılabilir roketi Zhuque-3, ilk denemesinde başarısız oldu. Roket, havada alev aldıktan sonra düştü.
Çin'in ilk yeniden kullanılabilir roketi Zhuque-3, ilk kez fırlatıldı ve yörüngeye başarıyla ulaştı devamını getiremedi.
Yeniden kullanılabilir roket, Çin'in güney batısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşıma göre roket, fırlatıldıktan sonra kontrollü inişi tamamlayamadı.
Roket, ilk aşaması olan düşük Dünya yörüngesine ulaştıktan sonra havada alev aldı ve hedef bölgenin yakınına düştü.
LandSpace, ABD'li Elon Musk'ın SpaceX ve Jeff Bezos'un Blue Origin şirketlerinin ardından yeniden kullanılabilir roket geliştiren üçüncü şirket olmayı hedefliyordu.
LİSTENİN BAŞINDA ABD VAR
ABD hâlâ yörüngü sınıfı güçlendiriciyi dünyaya döndürmeyi başarabilen tek ülke. Ancak Çin, gelecekteki fırlatlamalarla ikinciliğe yükselmek için rekabeti sürdürüyor.
Elon Musk'ın şirketin SpaceX'in öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, Falcon 9 roketiyle yaklaşık 20 yıl önceki yörünge görevinin ardından dünyadaki ilk roket varışını başarmıştı.