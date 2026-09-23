Çinli Alibaba Türkiye'ye “bulut” getirecek

Trendyol'un da yüzde 86.5'lik hissesine sahip olan Çinli e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba , Avrupa ve Orta Doğu'daki pazarları hedefleyerek, denizaşırı bölgelerdeki veri merkezlerini genişletme planlarını açıkladı. Bu kapsamda, 12 ay içinde kurulacak "ilk bulut bölgeleri" arasında Türkiye de bulunuyor.

Hangzhou merkezli Alibaba şirketi tarafından bugün yapılan açıklamada, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da "ilk bulut bölgelerini" kuracağını; aynı zamanda Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong'daki veri merkezi ayak izlerini de genişleteceğini duyurdu.



“ALİBABA BULUT BÖLGESİ” NEDİR?



"Alibaba bulut bölgeleri" Alibaba Cloud'un dünya genelinde veri merkezlerini konumlandırdığı fiziksel coğrafi alanları ifade ediyor. Her bir "bölge", birbirine yüksek hızlı ağlarla bağlı birden fazla bağımsız veri merkezinden oluşuyor. Örneğin; Alibaba Cloud'un Almanya, Singapur veya Çin'de "bölge"leri bulunur ve şirketler verilerini bu fiziksel konumlarda saklayıp işlerler.



AÇIKLAMA KRİTİK ZAMANDA GELDİ



Çin ve ABD arasında robot teknoloji, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi öncü sektörlerde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Alibaba'nın yeni açıklaması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, ticari gerilimler dahil birçok konunun gündeme gelmesi beklenen Washington'daki kritik görüşme öncesinde geldi.



ÇİN'DE YAPAY ZEKANIN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ

Dünyanın en çok indirilen yapay zeka modelleri arasında yer alan Qwen modelinin de sahibi olan Alibaba, Çin'in yapay zeka sektörünün öncülerinden biri konumunda bulunuyor.

Alibaba CEO'su Eddie Wu dün yaptığı açıklamada, Alibaba'nın 2032 yılına kadar 20 gigawatt'ın üzerinde küresel veri merkezi kapasitesi hedeflediğini belirtmişti.

Eddie Wu, şirketin 5 ila 10 trilyon parametreli bir yapay zeka modeli eğitmeyi planladığını, bunun da halihazırdaki en büyük Çinli modelden birkaç kat büyük bir yapay zeka modeli olacağını söylemişti.