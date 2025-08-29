Çinli araştırmacılar "ışık yayan bitki" üretti: Güneş ışığını emiyor

Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden araştırmacılar, gündelik ev bitkilerini karanlıkta parlayan hale getirdi. Ekip, sukulentlere ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek, onların gece lambası kadar parlak bir ışıltı yaymasını sağladı.



Bu yenilik, yalnızca estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve düşük maliyetli aydınlatma sistemleri için de umut vadediyor. Fosfor parçacıkları güneş ışığını ya da LED ışığını emerek depoluyor, ardından karanlıkta yavaş yavaş salarak iki saate kadar süren bir parlama sağlıyor.



AVATAR'DAN İLHAM ALINDI

Çalışmanın başyazarı Shuting Liu, projeyi “Avatar filmindeki gibi ekosistemleri aydınlatan bitkiler” fikrinden esinlenerek geliştirdiklerini belirterek, gelecekte sokak lambalarının bile parlayan ağaçlarla değiştirilebileceğini söyledi.

"KUSURSUZ PARÇACIK BOYUTU"

Daha önce yapılan biyolüminesans denemeleri genetik mühendislikle sınırlı kalmış, yalnızca soluk yeşil ışık üretilebilmişti. Çinli ekibin farkı ise fosfor parçacıkları kullanmaları oldu. Araştırmacılar, hem yaprak içinde rahatça hareket edebilen hem de yeterince parlak ışık yayan 7 mikrometre boyutundaki parçacıkların en ideal çözüm olduğunu keşfetti.



Denemeler, farklı bitkilerde yapılmasına rağmen, özellikle sukulentlerin yaprak kanalları bu parçacıkları eşit şekilde dağıtarak en parlak sonucu verdi.



RENKLİ IŞIKLAR VE OKUMA DENEYİ

Bilim insanları, parçacıkları değiştirerek bitkilerden yeşil, kırmızı ve mavi ışık da elde etmeyi başardı. Hatta 56 sukulentten oluşan bir duvarla okuma ışığı denemesi yaptılar; ortaya çıkan parlaklık, kitap okumak için yeterli oldu.



Sukulentlerin maliyeti de oldukça düşük. Bir sukulentin hazırlanması yaklaşık 10 yuan (1,4 dolar) tutuyor.



Şimdilik en büyük sorun, sukulentlerin parlaklığının zamanla azalması ve bu yönteminin bitkilerin uzun vadeli sağlığına etkisinin belirsizliği. Ancak araştırmacılar, gelecekte bu tekniği daha fazla bitki türüne uygulayarak bahçeler, yürüyüş yolları ve iç mekanlar için doğal aydınlatma sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.