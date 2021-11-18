Çinli Baidu otonom taksi hedeflerini büyüttü

Çin’in Google’ı olarak bilinen arama motoru ve teknoloji devi Baidu, iş modelini çeşitlendirmeye çalışırken, 2030 yılına kadar 100 şehirde sürücüsüz taksi hizmetini başlatmayı planladığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 14:47

Çinli Baidu otonom taksi hedeflerini büyüttü

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Baidu CEO'su Robin Li, Apollo Go'yu 2025 yılına kadar 65 şehre ve ardından 2030 yılına kadar 100 şehre genişletmek istediklerini söyledi.

Baidu'nun sürücüsüz otomobil duyurusu, şirketin üçüncü çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde olan 31.92 milyar yuan yani 4.95 milyar dolar gelir bildirmesinin ardından geldi.

Baidu Nisan ayında Robotaxi adını verdiği sürücüsüz taksi hizmetini devreye almıştı. 

Baidu, söz konusu taksi hizmetini ticari olarak başkent Pekin’in Şıcingşan bölgesindeki Şougang Sanayi Parkı’nda başlatmıştı. 

Baidu'nun söz konusu hizmetini kullanacak yolcuların aracı "Apollo Go" adlı bir mobil uygulamayla telefon üzerinden çağırması gerekiyor.

Baidu, Ekim 2020’den bu yana Pekin’in Haydien, Şunyi ve Daşing bölgesi dahil birçok semtinde test sürüşleri yapıyordu.

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