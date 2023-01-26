Çinli bilim insanları laboratuvarda Güneş patlaması simülasyonu yaptı

Çinli bilim insanlarının, laboratuvar ortamında lazer ışınlarıyla Güneş patlaması özelliklerini yansıtan bir deney gerçekleştirdiği bildirildi.

Çinli bilim insanları laboratuvarda Güneş patlaması simülasyonu yaptı
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Sonuçları uluslararası dergisi "Nature Physics"te yayımlanan deneyde, patlamalarını yaratan plazmaların yapısını oluşturduğu düşünülen "şiddetli manyetik yeniden bağlantılar" yapay olarak oluşturuldu.

Deney, yüksek voltajlı lazer araştırmalarının yapıldığı, Şanghay şehrindeki Şınguang-2 Ulusal Laboratuvarı'nda gerçekleştirildi.

Çinli bilim insanları laboratuvarda Güneş patlaması simülasyonu yaptı - 1

Araştırmacılar, yüksek voltajlı lazer sistemini kullanarak Güneş patlamasının oluşum sürecinin ölçeklendirilmiş bir simülasyonunu yaptı.

Yöntemin, astronomik gözlemlerden yol çıkarak oluşturulan teorik modellerin sınanabilmesini sağlayacağını vurgulayan araştırmacılar, bunun, Güneş patlamaları ve diğer enerji yoğun astrofizik fenomenlerin anlaşılmasına, yeni fiziksel süreçlerin keşfedilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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