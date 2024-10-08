Çinli bilim insanları Mars atmosferinde çalışabilen uzay pili geliştirdi

Mars'a çok sayıda ekipman taşımak zor olduğundan, araştırmacılar bu duruma alternatif çözümler arıyor.



Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı Mars atmosferini deşarj sırasında yakıt olarak kullanmak üzere tasarlanmış benzersiz bir batarya geliştirdi.

Araştırmacılar pili, gece ve gündüzün 60 dereceye kadar değişebildiği Mars'taki aşırı sıcaklık değişimleri altında çalışabilecek şekilde tasarladıklarını söylediler.

Mars pillerinin geliştirilmesi, keşif cihazlarında taşınan ikincil pillerin tekelleşmesine kıyaslama yapmayı amaçlıyor.

MARS BATARYASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu araştırma, gerçek Mars koşullarında "Mars pilleri" kullanmanın fizibilitesini göstermektedir.

Araştırmacılar bu pilin, bir yakıt hücresinin çalışmasına benzer şekilde, Mars atmosferindeki gazları doğrudan yakıt kaynağı olarak kullanabileceğini söylüyorlar.

Mars pili, normal bir pil gibi enerji depolamak yerine, yakıt mevcut olduğu sürece kimyasallarla sürekli reaksiyona girerek elektrik üretiyor.

Deşarj sırasında, pilin elektrotları Mars gazlarıyla etkileşime girerek elektrik üreten kimyasal bir reaksiyon yaratıyor.

YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR

Tükendiğinde ise sürekli performans için güneş veya nükleer enerji kullanılarak yeniden şarj edilebilir.

Araştırmacılar açıklamasında, "Batarya bir kez tükendiğinde, Mars yüzeyinden toplanan güneş enerjisi kullanılarak yeniden şarj edilebilir ve böylece sonraki deşarjlar için hazır hale getirilebilir" ifadeleri yer aldı.

AYLARCA KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR

Batarya ilginç bir şekilde, 1.375 saatlik şarj/deşarj döngüsü ömrüyle aylarca kesintisiz çalışabiliyor.

Ekip, performansını kontrol etmek için gezegenin sert sıcaklık değişimlerini bile simüle etti.

Batarya 0 derece donma noktasında çalışabildi ve bu sıcaklık seviyesinde 373.9 Wh/kg enerji yoğunluğu sergiledi.