Çinli bilim insanları Mars'ta hayatta kalabilen süper yosun keşfetti

Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları Çin'in batı bölgesi Sincan'da Mars'taki olası kolonilerin sürdürülmesine yardımcı olabilecek süper dirençli bir çöl yosunu türü tespit etti.

Akademi, geçen hafta The Innovation dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde, Mars'taki ortamı simüle eden koşullara maruz kaldığında, Syntrichia Caninervis adlı yosunun aşırı kuruluğa, ultra düşük sıcaklıklara ve radyasyona dayanabildiğini söyledi.

Araştırmacılar, 1 Temmuz'da yayınlanan çalışmada, yosunun "oksijen üretimine, karbon birikimine ve toprak verimliliğine katkıda bulunarak ekosistemin kurulması ve sürdürülmesi için temel oluşturabileceğini" söyledi.

Makalede, "(Yosun) diğer yüksek bitkiler ve hayvanlar için gerekli olan atmosferik, jeolojik ve ekolojik süreçleri yönlendirmeye yardımcı olabilirken, uzun vadeli insan yerleşimine elverişli yeni yaşanabilir ortamların yaratılmasını kolaylaştırabilir" denildi.

SANİYELER İÇİNDE FOTOSENTETİK VE FİZYOLOJİK AKTİVİTELERİNİ GERİ KAZANIYOR

Araştırmada bilim insanları, hücresel su içeriğinin yüzde 98'inden fazlasını kaybettikten sonra bile yosunun, hidratlandıktan sonra saniyeler içinde fotosentetik ve fizyolojik aktivitelerini geri kazanabildiğini tespit etti.

Bitki, bozulmadığında ultra düşük sıcaklıklara da dayanabiliyor ve eksi 80 santigrat derecede bir dondurucuda beş yıl veya sıvı nitrojen içinde bir ay saklandıktan sonra yenilenebiliyor.

Yosun Sincan, Tibet, Kaliforniya çölleri, Orta Doğu ve kutup bölgelerinde bulunuyor.

ABD VE ÇİN'İN UZAYDA AYAK İZİ BIRAKMA YARIŞI

Uzayda daha büyük bir ayak izi bırakma yarışı Çin ve ABD'yi son yıllarda keşif planları yapmaya teşvik etti.

Çin'in görevleri arasında gelecek yıl Dünya'ya yakın asteroid sondası Tianwen-2'yi ve 2030 civarında Mars'tan örnekler getirmek üzere Tianwen-3'ü fırlatmak yer alıyor.

Çin geçen ay Ay'ın uzak tarafından örnekler aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise NASA Mars için 20 yıllık bir plan hazırladı ve kızıl gezegenin insanlar için yaşanabilir olup olmadığına yanıt arıyor.