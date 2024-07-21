Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Çin'de mercan kayalıklarının korunabilmesi için vatoz şeklinde bir robot geliştirildi. Çinli bilim insanları, deniz canlılarıyla kolay uyum sağladığı için robotun daha sağlıklı veriler toplabileceğine dikkat çekiyor.

Çinli bilim insanları mercanları korumak için vatoz robot geliştirdi

Çinli bilim insanları  mercan resiflerinin korunması için Vatoz şeklinde robot geliştirdi.

Öne ve arkaya yüzebilen, dalabilen ve  keskin dönüşler yapan robot  parende de atabiliyor.

Çinli bilim insanları, canlılarıyla kolay uyum sağladığı için robotun daha sağlıklı veriler toplabileceğine dikkat çekiyor

Dünyadaki mercan resifleri küresel ısınmanın tehdidi altında. Uzmanlar, mercan resiflerinin yok olmasıyla deniz canlıları çeşitliliğinin de azalacağına dikkat çekiyor.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, iklim değişikliği nedeniyle dünyadaki mercan resiflerinin dörtte birinin beyazlaştığı uyarısı yapıyor.

Uzmanlar mercan resiflerinin korunabilmesi için sera etkisi yaratan gazların salımının azaltılması gerektiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler programı küresel ısınmaya karşı sert önlemler alınmaması halinde 2050'ye kadar mercan resiflerinin yüzde 90'nın yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

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