Çinli bilim insanları sezaryenle klon yak dünyaya getirdi

Çin’in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi’nin Damxung İlçesi’nde bir yak yetiştirme merkezinde, sezaryenle klon bir yak dünyaya geldi.

Araştırmacıların verdiği bilgilere göre, perşembe günü doğan bu yavru 33,5 kilogram ağırlığında ve bu, çoğu yak yavrusundan daha ağır olduğu anlamına geliyor. Tamamen siyah tüylere sahip olan buzağı, doğumdan bir gün sonra yürüyebildi ve sağlıklı olduğu gözlendi.



Klonlama projesi, Temmuz 2023’te Zhejiang Üniversitesi, Damxung İlçe yönetimi ve Xizang Özerk Bölgesi Platosu Biyoloji Enstitüsü’nün ortak çalışmasıyla başlatıldı. Bilim insanları, tüm genom seçimi ve somatik hücre klonlama teknolojilerini kullanarak klon yaku üretmeyi başardı.

KLONLAMA TEKNOLOJİSİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Projeyi yürüten Zhejiang Üniversitesi’nden Fang Shengguo, klonlama teknolojisinin Xizang’daki yüksek rakımlı bölgelerde yak ırklarını iyileştirmek ve sürdürülebilir bir yetiştirme sistemi kurmak için önemli bir rol oynayacağını belirtti.



Yalnızca Qinghai-Xizang Platosu’nda yaşayan yaklar, bölgedeki çoban toplulukları için temel geçim kaynağı olmasının yanı sıra ekosistemin de vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.