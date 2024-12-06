Çinli bilim insanlarından yeni teknoloji: Görünmez olmak mümkün mü?

Çin'deki bilim insanları, çevresine göre renk değiştiren yeni bir kamuflaj malzemesi geliştirdi.

Dongsheng Wang liderliğindeki ekip, geçtiğimiz ay Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmalarında, "Kendiliğinden Uyum Sağlayabilen Fotokromizm" (SAP) adlı özel bir süreçten geçen malzemeyi tanıttı. Bu malzeme, belirli dalga boylarındaki ışığa maruz kaldığında moleküllerini yeniden düzenleyerek renk değiştirme özelliği gösteriyor.



DOĞADAN İLHAM: BUKALEMUN VE AHTAPOTLARIN İZİNDE

Pek çok hayvan, çevresine uyum sağlamak için görünüşlerini değiştirebiliyor. Ancak bu doğal yeteneği taklit etmeye yönelik insan yapımı sistemler genellikle karmaşık, pahalı ve kullanımı zor teknolojilere dayanıyor. Yeni SAP malzemeleri ise bu sorunları aşarak daha basit ve erişilebilir bir çözüm sunuyor.



RENK DEĞİŞTİREN MOLEKÜLLER

Araştırma ekibi, SAP malzemelerinin ışık etkisiyle yapılarını ve renklerini değiştiren özel moleküller içerdiğini açıkladı. Karanlıkta siyah olan bu malzeme, belirli ışık dalgalarına maruz kaldığında çevresine uyum sağlamak üzere renk değiştirebiliyor.

