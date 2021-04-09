Çinli firma robot ordusunu duyurdu

Çin merkezli robotik firması Twitter'dan ilgi çekici bir duyuru yaptı.



Unitree Robotik'in hesabından paylaşılan videoda onlarca robotun senkronize şekilde hareket ettiği görülüyor.

Star Wars'a da gönderme yapılan videonun paylaşımında Force Awakens (Güç Uyanıyor) ifadeleri kullanıldı. Robotların adının Aliengo olduğu belirtildi.

Star Wars'ın 2015 yılında vizyona giren 7. filminin başlığı Force Awakens'dı.

Yapay zeka destekli robotlar tıpkı Boston Dynamics'in robotları gibi köpek şeklinde.

Videoda köpeklerin şınav çektiği görülüyor. Video Star Wars filmlerindeki benzer bir şekilde akan metinle biterken, arka tonda filmin resmi müziği bulunuyor.

Yaklaşık 12 kilo ağırlığındaki robot saatte 10 kilometre hıza ulaşıyor. Twitter kullancıları videonun altında Black Mirror ve Terminatör göndermeleri yaptı.