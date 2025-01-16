Çinli hackerlardan ABD Hazinesi'ne saldırı: 400'den fazla bilgisayar hedefte

Çin destekli hackerlar, ABD Hazine Bakanlığı'na büyük bir siber saldırı düzenleyerek 3 binden fazla dosyaya erişim sağladı. Kritik birimlere odaklanan saldırının veri hırsızlığı amacı taşıdığı düşünülüyor.

Çinli hackerlardan ABD Hazinesi'ne saldırı: 400'den fazla bilgisayar hedefte

Bloomberg'in haberine göre, destekli bilgisayar korsanları, Hazine Bakanlığı'na büyük bir siber saldırı düzenleyerek 400'den fazla bilgisayara sızdı. Elde edilen rapora göre, saldırıda 3 binden fazla dosyaya erişim sağlandı.

Sızılan bilgiler arasında, politika ve seyahat belgelerinden yaptırımlara ve yabancı yatırımlarla ilgili materyallere kadar kritik içerikler bulunuyor. Hackerların özellikle Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve İstihbarat ve Analiz Ofisi gibi stratejik birimlere odaklandığı belirtiliyor.

2 AY SÜREN SİBER SALDIRI 

Eylül sonundan Kasım ortasına kadar devam eden saldırıda, toplam 419 bilgisayara yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi. Ancak raporda, hackerların Hazine’nin gizli sistemlerine veya e-posta altyapısına ulaşamadığı vurgulandı.

VERİ ÇALINMA İHTİMALİ 

Uzmanlar, saldırının büyük olasılıkla veri hırsızlığı amacı taşıdığını belirtiyor. İstihbarat yetkilileri ise olayın kapsamlı bir hasar değerlendirmesini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu tür siber saldırılar, ulusal güvenlik ve ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğundan, ABD yetkililerinin konuyu uluslararası düzeyde ele alması bekleniyor.

Askeri sırlar egzersiz uygulamasıyla ifşa oldu: Fransa'nın gizli üssü ortaya çıktı!

Askeri sırlar egzersiz uygulamasıyla ifşa oldu: Fransa'nın gizli üssü ortaya çıktı!

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...