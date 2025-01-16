Çinli hackerlardan ABD Hazinesi'ne saldırı: 400'den fazla bilgisayar hedefte

Bloomberg'in haberine göre, Çin destekli bilgisayar korsanları, ABD Hazine Bakanlığı'na büyük bir siber saldırı düzenleyerek 400'den fazla bilgisayara sızdı. Elde edilen rapora göre, saldırıda 3 binden fazla dosyaya erişim sağlandı.



Sızılan bilgiler arasında, politika ve seyahat belgelerinden yaptırımlara ve yabancı yatırımlarla ilgili materyallere kadar kritik içerikler bulunuyor. Hackerların özellikle Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve İstihbarat ve Analiz Ofisi gibi stratejik birimlere odaklandığı belirtiliyor.



2 AY SÜREN SİBER SALDIRI

Eylül sonundan Kasım ortasına kadar devam eden saldırıda, toplam 419 bilgisayara yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi. Ancak raporda, hackerların Hazine’nin gizli sistemlerine veya e-posta altyapısına ulaşamadığı vurgulandı.



VERİ ÇALINMA İHTİMALİ

Uzmanlar, saldırının büyük olasılıkla veri hırsızlığı amacı taşıdığını belirtiyor. İstihbarat yetkilileri ise olayın kapsamlı bir hasar değerlendirmesini yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu tür siber saldırılar, ulusal güvenlik ve ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğundan, ABD yetkililerinin konuyu uluslararası düzeyde ele alması bekleniyor.