Çinli mühendis tartışmaların odağında: Elon Musk’ın sırlarını OpenAI’a mı sattı?

Halihazırda Apple ve OpenAI’a karşı bir dizi dava açmış olan Elon Musk, şimdi de şirketindeki gizli bilgileri rakip yapay zeka firmasına sızdırmakla suçladığı Çinli bir mühendis nedeniyle mahkemeye başvuruda bulundu.



Dava dosyasında Musk’ın şirketi xAI’da çalışan Xuechen Li adlı mühendisin Grok sohbet botuna yönelik gizli bilgileri kopyalayarak OpenAI’a sattığı öne sürüldü.

Şirket, tazminat talebinde bulunurken ayrıca Li’nin OpenAI’de çalışmasını engellemek için de mahkemeden ihtiyati tedbir istedi.



“CHATGPT’DEN DAHA İLERİ”



xAI’nin dava dilekçesine göre Li, geçen yıl şirkete katıldı ve Grok’un geliştirilmesi ve eğitilmesi sürecinde kritik bir rol oynadı.



Şirket, Li’nin ChatGPT’nin sunduklarından daha üstün özelliklere sahip ileri düzey teknolojileri çaldığını ve bunları OpenAI’daki yeni görevinde kullanmayı planladığını savunuyor.



Dava dosyasında, Li’nin temmuz ayında OpenAI’dan gelen iş teklifini kabul ettikten ve xAI’daki 7 milyon dolarlık hissesini satarak nakde çevirdikten hemen sonra gizli bilgileri kopyaladığı öne sürülüyor.



xAI, bu sırların OpenAI’ın ChatGPT’sine Grok’un “daha yenilikçi ve yaratıcı” özelliklerini kazandırabileceğini, bunun da rakiplerine milyarlarca dolarlık Ar-Ge maliyetinden ve yıllar sürecek çalışmadan tasarruf sağlayabileceğini savunuyor.



Şirket ayrıca, Li’nin 14 Ağustos’taki bir toplantıda dosyaları çaldığını kabul ettiğini ve izlerini gizlemeye çalıştığını iddia ediyor.



xAI’ın iddiasına göre Li, yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için tarayıcı geçmişini ve sistem kayıtlarını sildi, dosyaların adlarını değiştirdi ve sıkıştırarak kişisel cihazına yükledi.



Şirket, Li’nin hem el yazısıyla yazdığı bir belgede hem de sözlü olarak gizli bilgileri aldığını kabul ettiğini bildirdi.



Li’nin 28 Temmuz’da xAI’dan istifa etmeden üç gün önce şirket verilerini kişisel cihazına yüklediği ve milyonlarca dolarlık hisse satışından nakit elde ettiği öne sürülüyor. Dava dilekçesine göre Li, istifasından önce OpenAI’dan aldığı iş teklifini kabul etti ve 19 Ağustos’ta işe başlaması planlanıyordu.



GROK’UN İLK MÜHENDİSLERİNDEN



Dava dilekçesinde, Li’nin yaz boyunca xAI hisselerinin 4,7 milyon dolarlık kısmını, ardından da şirketi ikna ederek 2,2 milyon dolarlık ek payını sattığı belirtildi. xAI, yaklaşık 7 milyon dolar nakde erişim sağladığı gün, Li’nin şirketten aldığı dizüstü bilgisayardaki belgeleri kişisel cihazlarına “kasıtlı ve kötü niyetle” kopyaladığını öne sürdü.



Çin vatandaşı olan Li’nin Kaliforniya’nın Mountain View kentinde yaşadığı ve Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaptığı bildiriliyor.



Li, 2024’ün başlarında xAI’ye katılarak yaklaşık 20 kişilik ilk mühendis ekibinde yer almıştı.



YETENEK SAVAŞLARI



Yapay zekA sektöründe, önde gelen teknoloji devleri Meta, Microsoft, Google ve OpenAI, önde gelen araştırmacıları adeta süperstar sporcular gibi transfer ediyor. Sektördeki bazı iş tekliflerinin yüz milyonlarca doları bulan çok yıllı anlaşmaları kapsadığı belirtiliyor.



Bu arada kendisi de OpenAI’ın kurucuları arasında yer alan Elon Musk, kısa bir süre önce Apple’a uygulama mağazalarında ChatGPT’yi “kayıdığı” gerekçesiyle dava açmıştı.



Musk ayrıca, OpenAI’ın kar amacı gütmeyen şirket statüsünü değiştirmesi üzerine de mahkemeye başvuruda bulunmuş ve bunun yasal olmadığını iddia etmişti.

