Çinli robotlar rehberliğe başlıyor: Fabrikada devriye gezecekler

Shenzhen merkezli UBTech Robotics, en yeni modellerini deneme amaçlı bir proje kapsamında tedarik etmek üzere çok milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bazı Çin sınır kapılarında insansı robotların yolculara rehberlik edebileceği ve kalabalıkları yönetebileceği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada, Çin’in Vietnam sınırına yakın bir bölgede bulunan bir insansı robotik test merkeziyle 37 milyon dolarlık anlaşmaya vardığını duyurdu. Proje kapsamında, sınır yönetimine yardımcı olma, lojistik işlemleri yürütme veya fabrikalarda devriye gezme gibi insansı robotların pratik kullanım alanlarını test etmek amacıyla ağırlıklı olarak UBTech’in en son “Walker” robotlarının kullanılacağı ifade edildi.

UBTech, kendi pillerini değiştirebilen robotların aralık ayında merkeze teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Robotların yapay zeka ile mi çalışacağı yoksa uzaktan mı yönetileceği konusunda ise bilgi verilmedi.

AGİBOT REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Çin hükümeti, küresel robotik sektöründe lider olma hedefi doğrultusunda yerli şirketleri insansı robot geliştirme konusunda teşvik ediyor.

Uzman danışmanlık firması Leaderobot’un nisan ayında yayımladığı bir rapora göre, Çin’in insansı robotik endüstrisinin 2025 yılında 82 milyar yuan'a (11,6 milyar dolar) ulaşarak küresel satışların yarısını oluşturması bekleniyor.

Bu ay, Şangay merkezli AgiBot tarafından üretilen bir robot, üç gün süren 100 kilometrelik yürüyüşü tamamlayarak insansı bir makine tarafından kaydedilen en uzun mesafe için Guinness Dünya Rekoru kırdı. Pekin, ağustos ayında dünyanın ilk insansı robot oyunlarına ev sahipliği yaptı; burada 500’den fazla “sporcu”, basketboldan temizlik yarışmasına kadar çeşitli kategorilerde yarıştı.

SİPARİŞLER YETERLİ DEĞİL

Bu gelişmelerle birlikte, geniş ölçekli gerçek kullanım senaryoları hâlâ sınırlı. Goldman Sachs, sektörde üretimin hızla artmasına karşın gerçek siparişlerin yeterli olmaması nedeniyle kapasite fazlası riski bulunduğu konusunda uyardı.

UBTech, salı günü yaptığı açıklamada Walker serisinin bu yıl şu ana kadar 1,1 milyar yuan satışa ulaştığını belirtti.

UBTech yöneticisi Tan Min, bu ay yerel medyaya yaptığı açıklamada kapasite fazlasına yönelik endişelere değinerek, “Aldığımız siparişler açıklanan rakamların çok üzerinde” dedi.